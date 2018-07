Martedì 3 Luglio 2018, 18:37 - Ultimo aggiornamento: 03-07-2018 18:37

Un servizio di intervento psicologico in emergenze, per calamità naturali e in situazioni traumatiche, tra cui episodi di violenza urbana. Per realizzarlo a stretto giro è stato firmato oggi un protocollo d'intesa tra l'Ordine degli Psicologi della Campania e la delegazione di Napoli del Sovrano Militare Ordine di Malta. Quest'ultimo si impegna a donare agli psicologi campani un Fiorino, che sarà operativo h24 su tutto il territorio regionale e che potrà essere allertato dalle istituzioni preposte.Si tratta del primo esperimento in Italia con queste modalità. A bordo del veicolo ci saranno psicologi impegnati con associazioni di volontariato, dipendenti dell'Asl o liberi professionisti, tutti esperti nell'emergenza e iscritti all'Ordine della Campania, l'organismo di categoria che​ promuoverà​ la​ formazione, l'aggiornamento e la ​ricerca per i colleghi interessati. Supervisione scientifica affidata al master in Psicologia dell'emergenza dell'università Federico II, diretto da Fortuna Procentese.​ «Sarà un'opportunità di sviluppo per la nostra comunità e per tutti i cittadini campani», dice la presidente dell'Ordine degli Psicologi della Campania, Antonella Bozzaotra. «È importante considerare il rischio di malattia psichica come consideriamo quello di malattia fisica», aggiunge il delegato di Napoli del Sovrano Militare Ordine di Malta, Andrea Pisani Massamormile. Ed «è bello che la prima sperimentazione di questo tipo si faccia a Napoli - fa notare il sindaco Luigi de Magistris - dove c'è tanta competenza, professionalità, tanto bisogno e una forte attenzione alle fragilità. È importante anche perché negli ultimi anni c'è stata una compressione dei servizi di psicologia. Si avverte sempre di più un disagio, che se viene sottovalutato può diventare pericoloso per l'individuo e per gli altri. Questa iniziativa avrà quindi tutto il sostegno del Comune».«La Campania ha tutti i rischi pensabili, dal Vesuvio ai Campi Flegrei, al terremoto, alle alluvioni, senza dimenticare i migranti che arrivano qui e tutte le altre emergenze che coinvolgono il nostro territorio» fa notare Raffaele Felaco, psicologo dell'emergenza. «È importante che, con questa sperimentazione, si metta in campo un intervento psicologico organizzato e coordinato dall'Ordine, che può garantire professionalità e continuità nel tempo». Sulla stessa linea la delegata per la Protezione civile della Regione Campania, Roberta Santaniello.