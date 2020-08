Coronavirus a Roma, allo Spallanzani 52 ricoveri. I positivi sono 42, 3 in terapia intensiva

In questo momento sono ricoverati all'Inmi Spallanzani di Roma «52 pazienti. Di questi, 42 sono positivi al tampone per la ricerca del Sars-CoV-2, 10 sottoposti a indagini». Lo riporta il bollettino odierno dello Spallanzani. «Tre pazienti necessitano di terapia intensiva - aggiungono i medici - I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio, o in altre strutture territoriali, sono a questa mattina 603». Ultimo aggiornamento: 15:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA