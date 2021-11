Covid, il vaccino per gli under 12 è sicuro? Domande e risposte, parlano i pediatri

La salute è un diritto dei bambini come degli adulti. È un diritto dei bambini anche tornare alla normalità, tornare a vivere con serenità la scuola in presenza e poter apprezzare tutte le altre occasioni di socialità, dal gioco allo sport, fondamentali al loro benessere e alla loro crescita. La Fda (Food and Drug Administration, l’organo Usa che svolge le funzioni della nostra Ema), di recente ha autorizzato la somministrazione del vaccino...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati