Il dottor da Vinci all'ospedale di Pozzuoli: un robot chirurgo affronta il cancro

Lunedì 24 Giugno 2019, 07:30

Il robot da Vinci da domani muoverà i primi passi nelle sale operatorie dell'ospedale di Pozzuoli. La nuova apparecchiatura sarà utilizzata in chirurgia, urologia e ginecologia. Per l'ospedale Santa Maria delle Grazie si tratta dell'ultimo tragitto di un percorso di potenziamento avviato negli ultimi anni. Il robot operatorio Da Vinci installato a Pozzuoli è l'ultimo modello della serie XI centotredicesimo installato in Italia ed è l'apparecchiatura più moderna in chirurgia robotica oggi disponibile. In Campania sono oggi in funzione altri cinque robot operatori collocati al Monaldi, al Cardarelli (qui sono due, di cui uno per addestramento), al Pascale, all'Ospedale del Mare.