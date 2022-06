Dirigenza delle professioni sanitarie: all’Azienda dei colli c’è posto per infermieri e tecnici

Azienda dei Colli di Napoli, via al concorso per due dirigenti per le professioni sanitarie: tocca a Maurizio Di Mauro, unico grande escluso nella tornata di nomine dei nuovi direttori generali di Asl e ospedali della Campania firmare una delibera con cui dà piena attuazione alle norme nazionali e alle sollecitazioni della Regione oltre che all’impegno assunto in numerosi recenti confronti avuti con gli Ordini professionali. Dal Monaldi-Cotugno-Cto arrivano dunque i fatti: è fresca di firma la delibera n° 580 del 21 giugno scorso con cui scatta il semaforo verde al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di due dirigenti delle professioni sanitarie: uno per l’area infermieristica e l’altro per l’area Tecnica. “La delibera firmata da Di Mauro è il primo concreto passo che dà attuazione alla recente circolare con cui l’Ente di palazzo Santa Lucia ha chiesto ai direttori generali di Asl e ospedali di dare piena attuazione in Campania alla legge 251 del 2000 (istitutiva delle professioni sanitarie) – avverte Franco Ascolese presidente dell’Ordine Tsrm Pstrp di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta – diamo atto e ringraziamo Di Mauro per aver tenuto fede agli impegni presi in puntuale attuazione delle linee guida regionali. Un esempio per tutte le altre aziende sanitarie che spesso si sono in questi mesi trincerate dietro passaggi burocratici ulteriori o che hanno preso tempo o limitato i concorsi per la dirigenza a singole aree assistenziali contraddicendo quanto prevedono le norme che regolamentano l’accesso a questi ruoli. Va riconosciuto anche l’impegno profuso dalla Regione Campania che sul nodo della dirigenza delle professioni sanitarie ha puntualmente sollecitato le aziende e i manager. Ci aspettiamo ora – aggiunge Ascolese – che anche le altre Asl e ospedali seguano lo stesso iter. Con il suo impegno Di Mauro segna una svolta verso la piena applicazione della legge che consente di avere servizi più efficienti e più vicini ai bisogni di salute della popolazione“.