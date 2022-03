«Dottore ma è vero che?», in libreria arriva il volume anti-fake news

Dottore ma è vero che?, il sito che la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici ha creato per promuovere una corretta informazione in ambito medico, diventa un libro firmato da Roberta Villa, una delle autrici “storiche”, con la collaborazione di Rebecca De Fiore.

Per la casa editrice Chiarelettere, realizzato con la collaborazione di Fnomceo, il volume “Dottore ma è vero che...? - Covid-19” dà le risposte alle domande che ci facciamo ogni giorno. Domande, perplessità sul virus e molto spesso dubbi su come comportarsi, che scelte fare, quali decisioni prendere. Undici capitoli, al centro interrogativi comuni e quotidiani.

Si parla ovviamente di sicurezza dei vaccini (anche sui bambini, in gravidanza o durante l’allattamento, in caso di asma, allergie o altre patologie), dei test anti-Covid e della loro affidabilità, di cure e prevenzione (è possibile non prendere Covid-19 o vale la pena prenderlo e così non fare il vaccino?), varianti, immunità di gregge, long Covid, nuovi farmaci e molto altro. Tutto quello che in due anni abbiamo capito e scoperto sul Covid-19 e tanto altro.