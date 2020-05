«Il Covid-19: stato dell'arte e prospettive della fase II», tavola rotonda con gli esperti in diretta streaming

Ultimo aggiornamento: 16:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovedi 7 maggio alle 19, a cura deltavola rotonda in diretta streaming «Il Covid-19: Stato dell'arte e prospettive della fase II». Presiede(Presidente del RC Napoli Ovest - Dirigente di II fascia del Ministero della Salute); modera(Professore Ordinario nell'Università Vanvitelli della Campania - Otorinolaringoiatra e Audiologo). Relatori(Professore Emerito di Virologia nell'Università Federico II di Napoli) e(Professore Emerito di Anestesia e Rianimazione nell'Università Federico II di Napoli),Interventi di(Primario Istituto Tumori di Napoli) «L'importanza ed il rationale del Tolicizumab»;(Professore Ordinario di Patologia Clinica nell'Università La Sapienza di Roma) «La sperimentazione del vaccino Vs Covid-19»,(Professore Ordinario di Scienze Tecniche di Medicina e di Laboratorio nell'Università Vanvitelli della Campania) «I test diagnostici»,(Professore di Oncologia Medica nell'Università del Molise e Primario Ospedaliero) «Il Coronavirus nei pazienti neoplastici»,(Professore Ordinario - Temple University di Philadelphia) «La lotta alla pandemia nel mondo»,(Professore Ordinario di di Radiodiagnostica nell'Università Vanvitelli della Campania) «I quadri TC da Covid-19»,(Professore Ordinario di Urologia e Andrologia nell'Università Federico II di Napoli) «Le problematiche renali»,(Professore di ruolo nell'Università Vanvitelli della Campania - Direttore del Master di II livello di Ossigeno e Ozonoterapia) «Le possibilità di impiego sinergico dell'ozonoterapia»,(Avvocato Civilista - Berlino, Milano e Rimini - Esperto in cause internazionali) «Il Covid-19 e le possibilità di una class action vs lo Stato»,(Professore Ordinario di Igiene nell'Università Federico II di Napoli) «Le misure di prevenzione da adottare nella fase II».Per collegarsi alla tavola rotonda https://us02web.zoom.us/j/81951796542