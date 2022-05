Studio choc: il contatto con i cani potrebbe essere all'origine dell'epatite nei bambini

Il contatto con i cani potrebbe essere all'origine dei casi sospetti di epatite che stanno colpendo centinaia di bambini in tutto il mondo, secondo un rapporto dell'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito, secondo quanto riporta il quotidiano britannico The Telegraph.

Il documento ha rivelato che circa il 70% dei bambini identificati come sospettati di soffrire di epatite ha avuto contatti con animali domestici prima che si ammalassero. «Il senso di questa scoperta è in fase di studio», hanno scritto i funzionari. Tuttavia, non esiste ancora una «spiegazione provata» di un legame tra l'esposizione ai cani e l'epatite nei bambini, ha affermato Francois Balloux, direttore dell'University College London Genetics Institute.

«I cani portano i propri adenovirus, incluso il CAV-1, un agente patogeno del fegato del cane, ma non ci sono prove che il CAV-1 sia in grado di infettare gli esseri umani», ha detto il ricercatore a The Telegraph.

APPROFONDIMENTI VIRUS Epatite bambini, l'allarme si allarga anche agli Stati Uniti: 109... LO STUDIO Nuova variante covid potrebbe essere la causa dell'epatite nei... LA GUIDA Epatite bambini: cosa è, sintomi, cure. Maggiore (Bambino...

L'epatite, nonostante sia rara nei bambini, sta destando allarme in tutto il mondo. Un rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità rivela che sono stati identificati circa 300 casi sospetti di epatite nei bambini in almeno 20 paesi in tutto il mondo.