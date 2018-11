Il ritorno del morbillo: duemila contagi in tutta Italia ma il trend è in calo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 12 Novembre 2018, 07:00

Allarme morbillo: in Italia, nonostante il miglioramento delle coperture vaccinali degli ultimi anni, il virus che provoca la malattia circola ancora in maniera massiccia. Secondo i dati diffusi dall'Istituto superiore di sanità, dal 1° gennaio al 30 settembre 2018 nel nostro Paese sono stati segnalati 2.295 casi (a fronte di 19 casi di rosolia).Un trend in diminuzione ma non ancora ai livelli attesi per scongiurare allarmi epidemici. Nell'ultimo anno l'88,2 per cento dei casi di morbillo si sono verificati in 7 Regioni (in Sicilia l'incidenza più elevata). L'età media dei contagiati è di 25 anni, 440 casi si sono verificati in bambini di età inferiore a 5 anni, di cui 143 avevano meno di 1 anno. Segnalati inoltre due nuovi decessi in adulti, di 29 e 51 anni, avvenuti in Sicilia, rispettivamente nei mesi di giugno e maggio, in prossimità del picco di massima incidenza.