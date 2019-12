Nuovi modelli organizzativi in Gastroenterologia: dalla ricerca alla gestione clinica del paziente

Fare il punto sulle condizioni organizzative dell’assistenza gastroenterologica in Campania, confrontandosi con i modelli delle regioni Lombardia e Sicilia, che già propongono due reti funzionali, in vista della redazione del piano per l’emergenza che la Regione adotterà entro fine anno. Ci si confronterà inoltre su un dato allarmante: la mortalità per le emorragie digestive al Sud è mediamente il doppio rispetto al Centro-Nord Italia. Sono i punti focali dell’annuale congresso regionale Aigo Campania, che quest’anno punta l’attenzione sui “Nuovi modelli in Gastroenterologia: dalla ricerca alla gestione clinica del paziente”, in programma sabato 14 dicembre all’hotel Royal Continental di Napoli con inizio alle 8.30.



Ad illustrare le finalità del corso di aggiornamento, che sarà suddiviso in cinque sessioni precedute da un’importante tavola rotonda destinata a fare il punto sullo stato dell’arte dell’assistenza gastroenterologia in Campania, è il direttore scientifico e presidente dell’Aigo Campania Amedeo Cecere: “In quest’ultimo anno – spiega – è stato possibile registrare sviluppi importanti ed innovativi in gastroenterologia, sia nel campo diagnostico sia in quello terapeutico. Il congresso 2019 si propone di offrire ai gastroenterologi campani e ai medici di medicina generale un momento di aggiornamento su alcuni argomenti venuti alla ribalta, partendo dalla più recente letteratura scientifica, passando per linee-guida e PDTA, per arrivare alla migliore gestione clinica del paziente gastroenterologico”.

Si parte come detto da una tavola rotonda che consentirà il confronto con i due modelli di assistenza gastroenterologica di Sicilia e Lombardia, grazie alla presenza del coordinatore Aigo della rete emergenze-urgenze Sicilia Roberto Vassallo e del segretario nazionale Aigo Marco Soncini. Per discutere delle prospettive riorganizzative dell’assistenza gastroenterologica in Campania ci sarà il presidente della quinta commissione del consiglio regionale Stefano Graziano; la componente dello stesso organismo Valeria Ciarambino; il responsabile regionale per la programmazione sanitaria Antonio Postiglione; il dirigente staff di supporto tecnico-operativo della Regione Campania Antonella Guida; il direttore generale dell’Asl Caserta Ferdinando Russo. Parteciperanno il presidente nazionale AIGO Giuseppe Milazzo; il presidente nazionale SIED Luigi Pasquale ed il presidente eletto AIGO Campania Pietro Spinelli.



A seguire le cinque sessioni dedicate a “Malattie infiammatorie croniche intestinali: approccio al paziente dal pronto soccorso alla gestione specialistica”; “Emorragie digestive oltre il Treitz: dal triage alla dimissione”; “Ittero ostruttivo: dal pronto soccorso alla terapia specifica”, “Sanguinamento da GOV e da IGV: controversie nel percorso terapeutico”; “Micorbiota intestinale”. © RIPRODUZIONE RISERVATA