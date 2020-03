​Policlinico Vanvitelli, ecco i nuovi arredi per la sala d’attesa della clinica pediatrica

Sedie, tavolini e una montagna di giocattoli per rendere più accogliente la sala di attesa posta al piano terra del dipartimento materno infantile dell’azienda ospedaliera universitaria Luigi Vanvitelli di Napoli. La donazione porta la firma dei volontari Abio Napoli – Associazione per il bambino in ospedale – presenti in corsia per offrire un sostegno ai piccoli degenti, e ai familiari, alleviando il periodo di ricovero.



Le piccole pesti pare abbiano gradito il dono: a testimoniarlo il gioioso disordine che solo i bambini sanno creare, tra una bambola e un orsacchiotto lasciati in ogni angolo della stanza.



Un contesto ludico rispettoso del momento assistenziale ma anche e soprattutto della necessità di sorridere. © RIPRODUZIONE RISERVATA