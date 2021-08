Vaccini, Puglia tra le prime regioni in Italia: «Il 68% della popolazione ha ricevuto almeno una dose»

La Puglia resta tra le prime regioni in Italia per capacità vaccinale. «Il 68,06% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid»: lo scrive su facebook il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

La campagna vaccinale in Puglia

«Anche sulle vaccinazioni dei più giovani - prosegue - siamo sopra la media nazionale, come per tutte le fasce di età. Vi ricordo che i pugliesi che hanno dai 12 e i 19 anni possono recarsi negli hub della regione anche senza prenotazione per vaccinarsi. Il 49,5% di loro ha già ricevuto la prima dose, sopra la media nazionale che è del 45,6%. Tra ieri e oggi nella fascia 12-19 anni sono state somministrate 6.013 dosi, di cui 3.693 prime e 2.320 seconde».

In Puglia il 27,5% dei residenti non ha ricevuto nessuna dose di vaccino anti-Covid, è il secondo migliore risultato dopo quello del Molise. Il 9,5%, secondo i dati ministeriali, dei vaccinati attende la somministrazione della seconda dose, mentre ha completato il ciclo il 63% della popolazione.