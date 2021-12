Quarantena dopo un contatto con un positivo, quanti giorni dura e cosa cambia tra vaccinati e no vax

Abbiamo visto, e forse anche fatto, file chilometriche per poter fare un tampone in vista dei cenoni delle festività. Dopo le ultime restrizioni che il Consiglio dei Ministri ha imposto agli italiani a seguito della cabina di regia con il Dl festività, le discoteche hanno chiuso, ai bar si può entrare (anche per consumare al bancone) solo con Super Green Pass così come anche nei ristoranti ma le cene a casa sono salve. E gli italiani hanno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati