“Quota100xgliAsili”, la petizione che combatte le diseguaglianze

“Quota100xgliAsili”: è il titolo di una petizione al governo che il deputato, ma soprattutto pediatra Paolo Siani ha sottoscritto insieme con altri parlamentari e rappresentanti di organizzazioni e associazioni impegnate nel sociale, in particolare sul versante dell'infanzia. «L'obiettivo è garantire un posto all'asilo per ogni bambino del nostro Paese. Nella passata legislatura è stata varata una legge che stabilisce che il sistema dei servizi integrati per l’infanzia da zero a sei anni non venga più visto come un servizio sociale ma come parte integrante del percorso educativo. A questo sistema sono state attribuite nuove risorse, che devono essere confermate e rafforzate», spiega Siani, che aggiunge: «Purtroppo, analizzando il testo della legge di bilancio 2019, sono stati cancellati i bonus per il nido».L’offerta dei servizi nel paese è già insufficiente e diseguale. «Gli utenti dei nidi pubblici hanno raggiunto il 12-14% in media negli ultimi anni, ma se nelle aree del Nord si supera anche il 25%, regioni come Puglia, Calabria, Sicilia e Campania non raggiungono nemmeno l’obiettivo minimo di una copertura del 6%», avverte il medico che sottolinea che «la frequenza al nido rappresenta uno degli strumenti più efficaci nella lotta contro la povertà educativa e contro le diseguaglianze che da quella povertà hanno origine. Il premio Nobel per l’Economia James Heckman lo ha dimostrato chiaramente, in particolare riferendosi all’infanzia più svantaggiata, quella cioè che vive in un contesto familiare o territoriale penalizzante. Urge intervenire subito. Prima che sia davvero tardi».La petizione è al link: http://chng.it/xjgs2RjW