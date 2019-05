Visite dermatologiche gratuite per mamma e neonato al Policlinico Federico II

Mercoledì 8 Maggio 2019, 20:35

Per celebrare la festa della mamma, sabato 11 maggio 2019, dalle ore 9.00 alle 12.00, presso la Dermatologia del Policlinico Federico II(edificio 10 – Via Pansini,5), saranno effettuate visite dermatologiche gratuite per le neomamme ed i neonati. L’accesso alle visite è libero e non è richiesta la prenotazione.Interverrà il Cardinale Crescenzio Sepe, che sarà accolto dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, Luigi Califano, dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, Vincenzo Viggiani e dai responsabili scientifici dell’iniziativa, Mario Delfino, Direttore della UOC di Dermatologia Clinica dell’Azienda e Gabriella Fabbrocini, Direttore della Scuola di Specializzazione in Dermatovenereologia dell’Ateneo federiciano.Al termine della mattinata, sarà firmato il protocollo di intesa tra la Dermatologia dell’AOU Federico II e l’ASL NA2 Nord per le attività dell’ambulatorio di Dermatologia Etnica. Presiederà il Direttore Generale dell’ASL NA2, Antonio D’Amore.