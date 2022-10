Società italiana di diabetologia, eletto a Rimini il nuovo presidente

Angelo Avogaro, professore ordinario di Endocrinologia e malattie del metabolismo e direttore del dipartimento funzionale endocrino-metabolico e del rischio cardiovascolare dell'Università di Padova, è il nuovo presidente della Società italiana di diabetologia per il biennio 2022-2024. Eletto a conclusione del congresso nazionale, dal 26 al 29 ottobre 2022 a Rimini, Avogaro subentra ad Agostino Consoli, ordinario di Endocrinologia e direttore dell'unità operativa complessa territoriale di Endocrinologia e malattie del metabolismo dell'Ausl di Pescara.



Il neo presidente sottolinea: «Bisogna portare la sanità al cittadino. La diabetologia in primis deve andare direttamente verso il singolo individuo, come elemento centrale, e condividere il suo sapere con altre figure professionali, primo fra tutti il medico di medicina generale, ma anche il cardiologo e il nefrologo: tutte figure estremamente importanti per creare quell’anello e quella struttura che permette al cittadino di essere sane». Di qui l'importanza di rafforzare la prevenzione.