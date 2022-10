Giallo a Castel Bolognese, in provincia di Ravenna. È stato trovato ieri mattina tra i frutteti il cadavere di un uomo, accanto a un gruppo di case nelle campagne lungo via Barignano. Si tratta di un cacciatore che era uscito dalla propria abitazione intorno alle 16 di sabato, portando con sé alcuni fucili regolarmente detenuti, probabilmente per una battuta. Il cadavere dell’uomo, un quarantenne residente a Castel Bolognese, operaio di professione con l’hobby della caccia, è stato ritrovato ieri mattina intorno alle 10.30 dai familiari, che non avevano piu' sue notizie dal pomeriggio del giorno precedente. Il corpo era in un campo all’altezza del civico 554 di via Barignano, nelle campagne del paese.

Ravenna, trovato morto un cacciatore

Sul corpo erano presenti ferite di arma da fuoco. Sono intervenuti e indagano i carabinieri e il pm di turno, Silvia Ziniti. Al momento l'ipotesi principale, spiega il Resto del Carlino, è quella dell'omicidio.