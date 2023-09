Scambia l'amico per un cinghiale e spara, denunciato cacciatore a Piedimonte Matese

Era accovacciato sul proprio terreno intento alla tritatura del mais, quando è stato scambiato per un cinghiale dall'amico cacciatore, e ferito con un colpo di fucile. È accaduto a Piedimonte Matese, dove i carabinieri hanno denunciato un 60enne del posto per lesioni personali colpose e violazione delle norme sulla caccia, mentre la vittima è stata soccorsa e ricoverata in ospedale, dove è stata operata d'urgenza; non è in pericolo di vita.

È stato il cacciatore, in stato di choc, a rivelare ai carabinieri cosa era accaduto: il 60enne ha spiegato di aver scambiato, mentre era impegnato in una battuta di caccia, il proprietario del terreno, che è un suo amico, per un cinghiale, e di aver fatto fuoco.

Solo quando ha sentito le urla dell'amico ha capito di aver commesso un tragico errore. Al 60enne i carabinieri della Compagnia di Piedimonte Matese hanno sequestrato nove fucili, due pistole e numerose cartucce di vario calibro, tutte regolarmente detenute.