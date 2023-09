Sorpresi a cacciare di frodo a Grazzanise con apparecchi acustici vietati, due denunciati

Stavano cacciando utilizzando richiami acustici elettromagnetici vietati a Grazzanise. Arriva una segnalazione al numero di emergenza e partono i controlli: denunciate due persone. I militari della locale stazione, dopo segnalazioni ai numeri di emergenza 1515 a San Gregorio Matese e 112 a Santa Maria Capua vetere, si sono recati in località Borgo Appio di Grazzanise in quanto due persone stavano cacciando con l'utilizzo di richiami elettroacustici vietati.



I militari in collaborazione con il personale Lipu del Nucleo Territoriale della provincia di Caserta, personale medico veterinario dell’Asl di Caserta, hanno proceduto al sequestro giudiziario dei fucili semiautomatici calibro 12 e relativo munizionamento in possesso dei contravventori, nonché di: 9 carcasse di alzavole abbattute, 2 richiami elettroacustici, 3 altoparlanti, 1 telecomando e 2 batterie.

I due uomini sono stati denunciati per il reato di esercizio della caccia con l’ausilio di richiami vietati, come previsto dalla normativa nazionale per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Richiami acustici a funzionamento elettromagnetico che sono vietati proprio per la loro elevata capacità di ingannare l’avifauna in quanto diffondono il verso dei loro consimili a notevole distanza inducendoli ad avvicinarsi nei pressi della sorgente sonora dove vengono abbattuti con facilità.