Giovanni Barreca uccide moglie e i figli, i complici Sabrina Fina e Massimo Carandente fanatici religiosi. I ragazzi intimoriti dal padre «non avevano i libri di scuola»

Oltre a Giovanni Barreca, le due persone fermate ieri dai carabinieri con l'accusa di aver partecipato all'omicidio della moglie (Antonella Salamone) e dei due figli dell'uomo, sono Sabrina Fina e Massimo Carandente, due fanatici religiosi.

Giovanni Barreca, chi è il muratore che ha ucciso moglie e due figli (risparmiando la terzogenita). I vicini: «Sembrava diabolico»

Come per il muratore 54enne reo confesso dei delitti, le accuse sono di omicidio plurimo e soppressione di cadavere.

La coppia - entrambi sono palermitani - avrebbe conosciuto Barreca durante incontri di preghiera in una chiesa evangelica. Un rapporto quello tra i due fermati e l'uomo che ha alimentato l'ossessione mistica del muratore, anche lui un fanatico religioso. Sarebbero stati i due palermitani a istigarlo a uccidere i familiari - Angela Salamone e i due figli di 15 e 5 anni Kevin ed Emanuel - per liberare la casa da presenze demoniache e poi a partecipare materialmente ai delitti. L'unica sopravvissuta alla strage è stata la figlia 17enne di Barreca, ora affidata a una comunità. La notte tra sabato e domenica è stato il muratore a chiamare i carabinieri. «Ho ucciso la mia famiglia - ha detto- Venite a prendermi». Nell'abitazione dell'uomo ad Altavilla Milicia i militari hanno trovato i cadaveri dei bambini, probabilmente strangolati. Uno era legato a una catena. In un'altra stanza, sotto choc, c'era la superstite in stato confusionale. I resti della terza vittima sono stati trovati bruciati e sepolti a poca distanza dall'abitazione. Secondo i primi rilievi- ma l'autopsia darà risposte più precise- la moglie sarebbe stata assassinata giorni fa, i figli venerdì. Barreca e la superstite, dunque, sarebbero stati giorni con i cadaveri in casa.

I FIGLI

Ha parlato di esorcismo la 17enne scampata alla strage della sua famiglia. «Hanno fatto un esorcismo per scacciare il demonio», avrebbe detto la ragazza ai carabinieri accusando il padre e una coppia di amici fermati in serata. La giovane, dopo la confessione resa dal padre, è stata trovata in casa dai carabinieri in stato confusionale. Saranno sentiti nelle prossime ore gli insegnanti e i compagni di Kevin Barreca di 16 anni, ucciso nella strage familiare di Altavilla Milicia con il fratello Emanuel di 5 anni. E dell'unica superstite della famiglia, una ragazza di 17 anni, risparmiata dal padre. La vicina di casa, Pascal Ballof, ha raccontato ai giornalisti che i ragazzi erano intimoriti dal padre e che «non avevano neppure i libri» per la scuola.

DOLORE AL LICEO

C'è dolore e sgomento al liceo artistico Renato Guttuso di Bagheria, nel Palermitano, l'istituto frequentato da Kevin, il 16enne ammazzato dal padre ad Altavilla Milicia, insieme alla mamma e al fratellino più piccolo. La stessa scuola in cui andava anche la sorella 17enne, l'unica sopravvissuta nella strage familiare per cui oltre a Barreca, è stata fermata una coppia di amici dell'uomo. «Kevin era un ragazzino a modo, intelligente, educato. Era molto amato», spiegano all'Adnkronos dall'istituto che per oggi ha organizzato un minuto di silenzio e preghiera. Tra i compagni di classe e di scuola c'è disperazione. In molti stamani non sono riusciti a trattenere le lacrime. La preside Maria Rita Chisesi li ha incontrati per cercare di dare loro un pò di conforto. Kevin era un ragazzino molto conosciuto nella comunità scolastica. E non solo. Lo scorso maggio aveva partecipato a "Collettiva Politecnia" a villa San Cataldo, a Bagheria. Un evento, patrocinato dall'assessorato alla Cultura del Comune e organizzato dall'associazione culturale Giuseppe Bagnera, con l'esposizione di diverse opere pittoriche tra cui proprio quella di Kevin.