Superbatteri resistenti agli antibiotici, l'infezione che minaccia di uccidere 10 milioni di persone all'anno entro il 2050 (ma potrebbe esserci una soluzione)

I superbatteri sono una delle minacce più grandi del futuro. Già nelle statistiche del 2019 il Centro statunitense per il controllo e la prevenzione delle malattie li definiva «minaccia urgente per la salute pubblica globale» con 5 milioni di persone uccise in tutto il mondo. Ma ora quelle previsioni sono diventate ancora più gravi.

«Si stima che entro il 2050, 10 milioni di persone all'anno - ovvero una persona ogni tre secondi - moriranno a causa di un'infezione da superbatteri», ha affermato l'epidemiologa di malattie infettive Steffanie Strathdee, codirettrice del primo centro dedicato alla terapia fagica in Nord America, il Center for Innovative Phage Applications and Therapeutics , o IPATH, presso la UC San Diego School of Medicine.

La durata e i contagi

Casi gravi di infezioni oculari resistenti agli antibiotici hanno iniziato a manifestarsi nel maggio 2022. Nel gennaio successivo, il CDC ha affermato che almeno 50 pazienti in 11 Stati avevano sviluppato infezioni da superbatteri dopo aver usato lacrime artificiali prive di conservanti. Nel maggio 2023, l’epidemia si era diffusa in 18 Stati: quattro persone sono morte, altre quattro hanno perso la vista, 14 hanno subito una perdita della vista e dozzine di altre infezioni in altre parti del corpo.

«Solo una pate dei pazienti aveva effettivamente infezioni agli occhi, il che ha reso l'epidemia incredibilmente difficile da risolvere», ha detto l'epidemiologo Dr. Maroya Walters, che ha condotto l'indagine sulle lacrime artificiali del CDC. Il responsabile era un raro ceppo di Pseudomonas aeruginosa resistente ai farmaci che non era mai stato identificato negli Stati Uniti prima dell’epidemia.

​Pseudomonas aeruginosa, allarme per il super batterio che causa infezioni agli occhi: morti e perdita di vista negli Usa

La guerra microscopica

Ma grazie all’evoluzione, i miliardi di batteri nel mondo oggi hanno un nemico naturale: minuscoli virus chiamati batteriofagi. Ogni serie di fagi viene progettata unicamente per trovare, attaccare e divorare un tipo specifico di agente patogeno. «Ogni specie batterica, o anche i genotipi al suo interno, può avere un intero repertorio di fagi che la attaccano, utilizzando un'ampia varietà di metodi per entrare e debilitare la cellula batterica», ha affermato Paul Turner, professore di ecologia e biologia evolutiva all'Università di Washington.

Yale University e membro della facoltà di microbiologia presso la Yale School of Medicine di New Haven, Connecticut.

Per massimizzare il successo, gli specialisti cercano una varietà di fagi per affrontare un superbatterio particolarmente dannoso, a volte creando un cocktail di guerrieri microscopici che si spera possano continuare l'attacco quando uno viene neutralizzato.

Questo è quello che è successo nel 2016 al marito di Strathdee, Tom Patterson, professore di psichiatria in pensione alla UC San Diego. A causa di un'infezione da "Iraqibacter", un batterio resistente ai farmaci trovato nelle sabbie dell'Iraq, Patterson era affetto da insufficienza multiorgano e stava per morire. In una corsa contro il tempo, Strathdee ha superato incredibili ostacoli per trovare e consegnare diversi cocktail di fagi purificati ai medici di Patterson. Uno di quei cocktail conteneva un fago che «spaventava così tanto i batteri da fargli cadere la capsula esterna», ha detto Strathdee, preside associato di scienze della salute globale presso l'UC di San Diego. «Aveva più paura del fago che dell’antibiotico e questo ha permesso all’antibiotico di funzionare di nuovo».