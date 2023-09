Roma, ricostruzione della trachea e dell'arteria anonima in un paziente di 23 anni: primato mondiale all'ospedale Sant'Andrea

È la prima volta al mondo che vengono ricostruite contestualmente la trachea e l'arteria anonima. E questo primato spetta all'ospedale Sant'Andrea di Roma. L'operazione è stata eseguita su un ragazzo di 23 anni. Il giovane paziente era stato trattato in emergenza per emorragia fulminante a Macerata e poi ad Ancona. É stato stabilizzato e trasferito d'urgenza presso l'Azienda ospedaliero-universitaria Sant' Andrea. Qui è stato immediatamente operato dall'équipe di Chirurgia toracica diretta da Erino Angelo Rendina, con la collaborazione di anestesisti, cardiochirurghi, cardiologi e chirurghi generali.

Tumore inoperabile per tutto il mondo rimosso dall'équipe dell'ospedale Sant'Andrea di Roma. Rocca: «Questa è la sanità che vogliamo per il Lazio»

Roma, ricostruzione della trachea e sostituzione dell'arteria anomina nello stesso intervento su un paziente di 23 anni

All'intervento di ricostruzione della trachea e dell'arteria anonima - il maggior ramo arterioso che origina dall'aorta -, primo al mondo, hanno partecipato 25 operatori. L'intervento è durato in tutto cinque ore e trenta minuti.

​L'intervento, assolutamente innovativo e mai eseguito prima, è iniziato con l’asportazione di parte della Trachea e dell'intera Arteria Anonima e si è concluso con la ricostruzione della Trachea e la sostituzione della Arteria Anonima con un condotto biologico. Tutti gli esami postoperatori hanno confermato la perfetta riuscita delle ricostruzioni.

Il paziente è stato trasferito in terapia intensiva in condizioni stabili e dopo due giorni nel reparto di Chirurgia toracica.

Policlinico Gemelli, intervento record. Si rompe l’aneurisma, 82enne salvato in 45 minuti

Al lavoro 5 equipe mediche diverse: l'importanza della sinergia

«La vita di questo ragazzo - dichiara il dottor Rendina - è stata salvata innanzitutto dal coraggio e dalle grandi capacità dei medici di Macerata ed Ancona; ed in secondo luogo dal valore e dalla sinergia di ben 5 équipe mediche diverse, unite dalla comune appartenenza all'Università Sapienza e al Sant'Andrea». «La sanità laziale continua a eccellere nel panorama nazionale e internazionale. Lo testimonia questo nuovo primato - commenta il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca - Ben 5 diverse équipe, espressione dell'Ateneo romano La Sapienza e dell'Ospedale Sant' Andrea, hanno davvero fatto la differenza e ci rendono orgogliosi. Un plauso va al Prof. Erino Angelo Rendina, Direttore della Chirurgia Toracica del Sant' Andrea, unitamente ai suoi colleghi dei reparti di Anestesia, Cardiochirurgia, Cardiologia e Chirurgia Generale. Questo intervento si aggiunge anche alla recente e pionieristica ricostruzione dell'aorta eseguita nel marzo scorso. Il Sant' Andrea, diretto dalla Dottoressa Daniela Donetti, si conferma sempre più una struttura all'avanguardia, simbolo dell'eccellenza dell'accademia e della clinica della nostra Regione», sottolinea Rocca.

Roma, intervento salvavita al Bambino Gesù: nuova valvola polmonare senza bisturi. È la prima volta in Italia del dispositivo "clessidra"

«Il nuovo successo raggiunto è frutto di un grande lavoro di squadra del nostro Policlinico Universitario Sant'Andrea, reso possibile anche dal dialogo continuo e fecondo tra l’attività clinica e la ricerca medica e biomedica tra équipe e strutture diverse - conclude la Rettrice Antonella Polimeni - Questo intervento dimostra che l'interdisciplinarietà consente risultati sempre più avanzati».