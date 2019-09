Tumori, nuovo farmaco sul mercato: efficace contro 29 tipi diversi, colpisce alterazione genetica

Il farmaco - definito tecnicamente "" perchè non ha come bersaglio un organo particolare, agendo indipendentemente dalla localizzazione del tumore - é il primo del suo genere ad aver ottenuto, pochi giorni fa, il via libera della Commissione Ue per la commercializzazione in Europa. La molecola agisce sui tumori solidi in stadio avanzato o metastatico nei pazienti adulti e pediatrici per i quali l'intervento chirurgico sarebbe troppo rischioso e che presentano una particolare alterazione genica definita fusione genica di Ntrk. Si tratta di un'alterazione rara ma che in Italia interessa circa 4mila pazienti ogni anno.

