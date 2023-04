Vaccino per il melanoma in arrivo? L'esperto Rappuoli: «Tra cinque anni potrebbe essere pronto: avrà risultati positivi ma costi elevati»

Il tumore della pelle è spesso sottovalutato, eppure i suoi effetti possono davvero essere dannosi per le persone. Dopo anni di sperimentazione, si intravedono i primi segnali. «Tra cinque anni forse potremmo avere un vaccino per il melanoma, che è quello che è stato sperimentato: ci vorranno tempi più lunghi per altri tipi di vaccini tumorali, ma per la prima volta si hanno dei risultati positivi sicuri». Lo ha detto il direttore scientifico della Fondazione Biotecnopolo Rino Rappuoli intervenendo, ad Agorà su Rai 3, che ne ha diffuso il testo, sui vaccini terapeutici contro il cancro.

Il nuovo vaccino, secondo Rappuoli «quando arriverà in commercio non sarà molto accessibile: avrà dei prezzi abbastanza alti». «I dati del nuovo vaccino - ha aggiunto - non sono stati ancora pubblicati. Abbiamo solo una press release, un comunicato stampa. Ma siccome il comunicato arriva da due aziende molto importanti penso che le cose debbano essere credibili».

«Il fatto veramente importante - ha notato - è che per la prima volta si hanno dei risultati positivi sicuri. Questo vaccino riesce a migliorare la cura del tumore del 44%».

Rappuoli ha anche parlato in generale dei vaccini a Rna, spiegando che «sono stati concettualizzati nei primi anni duemila per curare i tumori. Non per la pandemia».