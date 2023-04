Abuso di alcol tra i giovani, incontri a scuola

Sensibilizzare i giovani verso i rischi che incorrono se abusano di alcol.

L'iniziativa della prima municipalità si chiude domani, giovedì 20 aprile, alle 9 al liceo Tito Lucrezio Caro con la dottoressa Bianca Greco del dipartimento Dipendenze dell'ASL e con i delegati dell'AIS Antonio Follo e Franco De Luca.

Già svolto incontri al Mercalli, al Bernini e al Mario Pagano.

Giovanna Mazzone, Presidente della I Municipalità spiega che «la campagna di prevenzione sull’abuso di alcool tra i giovani delle scuole superiori della prima municipalità ha visto una grande partecipazione. Abbiamo incontrato in quattro giorni centinaia di giovani che hanno ascoltato e interagito con i relatori, dimostrando un grande interesse sull'argomento e una grande esigenza di confrontarsi sull'approccio all'alcol ed in generale sulla gestione delle emozioni. Come Municipalità siamo sempre più convinti che le istituzioni insieme ai cittadini e alle realtà associative possano e debbano fare la loro parte, affiancando i giovani su temi importanti come questo.

Siamo contenti che anche l'assessore ai giovani del Comune di Napoli, Chiara Marciani, che ha partecipato all'incontro del Pagano, abbia apprezzato il valore della campagna e si sia impegnata a sostenere l’iniziativa per il prossimo anno. Iniziativa he intendiamo ampliare per arrivare a quanti più ragazzi possibile». Benedetta Sciannimanica, Assessore alle Politiche Sociali della I Municipalità aggiunge quanto «sia stato importante portare al servizio di cittadini la collaborazione con l'associazione AIS che ha messo a disposizione i suoi migliori sommelier, alcuni di loro medici, che hanno dato ai ragazzi l'opportunità di conoscere meglio l'alcool e soprattutto i limiti che non devono mai essere superati per la sicurezza propria e degli altri.

Contributo fondamentale per discutere dell'approccio all'alcol e alle droghe è stato quello del Dipartimento delle dipendenze dell'ASL Napoli 1 Centro, che ha dato ai ragazzi delle chiavi di lettura sul fenomeno dell'abuso e su come fronteggiare il disagio esistenziale che troppo spesso è causa degli eccessi». Per Fabrizio D'Onofrio, Vicepresidente della Commissione Giovani della I Municipalità «L'attenzione è stata incentrata sull'aspetto patologico dell'assunzione dell'alcol su come incide sulla capacità di agire e sull'importanza di non mettersi alla guida in stato di ebbrezza». Tommaso Luongo, presidente AIS Campania sostiene che «è stato molto importante e gratificante vedere la risposta delle classi degli istituti superiori, che hanno ben interpretato il senso di questa iniziativa. Si sono aperti e confrontati su tematiche complicate, come quella dell’abuso di alcol. È bello vedere come l’AIS sia riuscita a trovare quest’approccio alla dimensione dei più giovani, grazie anche alla sensibilità del corpo docente e delle istituzioni scolastiche che ci hanno accolto e della I Municipalità che ha ideato l’iniziativa».