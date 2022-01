Scuola, Ciciliano (Cts): «Genitori e prof siano responsabili, i test fai-da-te positivi vanno dichiarati»

«Quello che mi sento di fare è un appello alla responsabilità, a tutti, governatori compresi. E in particolare a presidi, genitori e personale scolastico: la scuola in presenza non è un cruccio. Ogni giorno in meno trascorso in classe, è un giorno in meno di formazione alla vita per i nostri figli». Fabio Ciciliano antepone la scuola a tutto. Il componente del Comitato tecnico scientifico infatti, non se la sente di giustificare quelle...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati