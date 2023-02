La Cisl scuola Campania organizza un seminario presso l’Ipseoa Torrente di Casoria sul ruolo dei dirigenti scolastici

La Cisl scuola della Campania terrà domani, martedì 28, con inizio alle ore 10 presso l’Ipseoa Torrente di Casoria, via Duca d’Aosta 63/G, un seminario sul ruolo dei dirigenti scolastici.

Interverranno i segretari nazionali Paola Serafin, che si soffermerà sul contratto di lavoro, e Roberto Calienno, la leader regionale Rosanna Colonna, il direttore scolastico Ettore Acerra, Fabrizio De Cuia e Daniele Maggini. Modera il coordinatore dei ds campani Marco Ugliano.

«L’iniziativa – dice Rosanna Colonna – nasce per realizzare una riflessione sulle funzioni dei dirigenti scolastici, a partire dalle responsabilità, dal rapporto con l’Avvocatura dello Stato e dal procedimento disciplinare sulle novità dettate dalle norme in vigore e più in generale sulle prospettive dell’istruzione, anche alla luce del processo di dimensionamento in corso, che nella sola Campania prevede la chiusura di 146 scuole con il conseguente rischio di un ulteriore ed insopportabile incremento delle classi pollaio e una riduzione del personale».

«Effetti di per sé devastanti – sottolinea la segretaria generale – sui quali esprimiamo un giudizio fortemente negativo, perché rischiano di penalizzare ancora di più la qualità dell’istruzione sul nostro territorio e in tutto il Mezzogiorno, che, sulla base del progetto in discussione nella Conferenza delle Regioni, perderebbe da solo il 70% degli istituti da chiudere».