Covid in calo, aumenta il numero di docenti e studenti in classe

Nella settimana tra il 7 e il 12 febbraio gli alunni che hanno frequentato in presenza sono stati 5.254.891, pari al 94,4%, i docenti in presenza sono stati 555.933 pari al 95,6%, il personale Ata che ha lavorato in presenza è stato pari a 148.818 ovvero il 96,5%. È in forte aumento la percentuale degli alunni in presenza, nonostante la pandemia dovuta al Covid: la scorsa settimana era infatti del l'86,9% ovvero poco più di 4 milioni e 700 allievi. I dati li ha resi noti il ministero dell'Istruzione.