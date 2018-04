Busto Arsizio, crolla il soffitto in classe: ferite tre bambine delle elementari

Un rumore sordo, poi il cedimento. Tre bambine di 7 e 8 anni sono rimaste lievemente ferite nel crollo di parte della controsoffittatura della loro classe, in una scuola elementare la "Bossi" di Busto Arsizio (Varese), nel pomeriggio di martedì.Una di loro, colpita dai pannelli che si sarebbero staccati dal soffitto per cause ancora da accertarsi, è stata trasportata all'ospedale di Busto per essere medicata, mentre le altre sono tornate a casa con i genitori. Sul posto tecnici Asl e carabinieri di Busto Arsizio per i rilievi di rito.