Al via la seconda edizione del “Corso di gestore per crisi da sovraindebitamento”: l'iniziativa verrà presentata giovedì 28 gennaio (ore 16) su piattaforma online e varrà anche come aggiornamento per coloro che già sono in possesso del titolo di gestore. Dopo il successo dell'edizione iniziale organizzata dall’Ordine degli avvocati di Napoli tramite il suo organismo di composizione della crisi e al quale aderirono oltre trecento iscritti, quest’anno sarà garantita una partecipazione fino a mille posti. Il corso durerà tre mesi, da marzo a maggio ed è riservato solo ad avvocati: si svilupperà interamente online in convenzione con l'università telematica Pegaso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA