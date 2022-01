Scuola, le Regioni: «Alle elementari e in prima media tutti in Dad con quattro o più contagi»

I governatori delle Regioni hanno pronta la bozza dei provvedimenti da discutere oggi, nell'incontro con il Governo. Sulla scuola, appurato che non ci saranno slittamenti al rientro in presenza, l'obiettivo è riportare gli alunni in Dad dal quarto positivo in classe, prevedendo la quarantena per tutti gli studenti, oltre al tampone (quest'ultimo necessario solo per i non vaccinati, se quelli con copertura vaccinale non hanno sintomi). Raccomandazione anche per l'uso delle mascherine Ffp2 sotto la soglia dei quattro contagiati e l'auto-sorveglianza.

