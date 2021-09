Scuola, ci sono due Italie. Il Sud è in emergenza e incassa la metà del Nord

Di Italie, si sa, ce ne sono almeno due. E una, quella più a Sud, è costretta ogni giorno a fare i conti con un gap infrastrutturale che riguarda in primis la scuola e i suoi servizi. Un divario che ha raggiunto ormai proporzioni inaccettabili. Un dato su tutti (dal report di Legambiente “Ecosistema Scuola”): nella Penisola vengono stanziati in media 4,60 euro a studente per finanziare progetti o iniziative extrascolastiche dedicate agli...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati