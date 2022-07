Università Vanvitelli e Aeronautica per un nuovo percorso formativo

Un percorso di formazione integrato tra l'Università Vanvitelli e la Scuola Specialisti dell'Aeronautica Militare di Caserta: l'accordo, appena sottoscritto, consente agli allievi della Scuola di vedersi riconosciuti anche dall'università i crediti formativi del biennio, che dunque equivarranno a circa un biennio del corso di laurea triennale in Ingegneria Aerospaziale-Meccanica-Energetica, erogato dal dipartimento di Ingegneria della università Vanvitelli. Al termine del biennio presso la Scuola Specialisti dell'Aeronautica Militare di Caserta, gli allievi potranno continuare i loro studi presso la Vanvitelli per conseguire la laurea triennale in Ingegneria con un unico ulteriore anno integrativo. Nello specifico, il corso di laurea in ingegneria triennale (aerospaziale, meccanica, energetica) aggiungerà al tradizionale orientamento storico altri due orientamenti: manutentore meccanico e manutentore avionico, già a partire dal prossimo anno accademico 2022/2023.

L'intesa è stata firmata dal rettore, Gianfranco Nicoletti e dal comandante delle Scuole dell'Aeronautica militare, Silvano Frigerio. «Questo accordo - ha detto Nicoletti - rafforza la sinergia e l'integrazione tra due istituzioni del medesimo territorio, impegnate entrambe nella formazione, e rappresenta una concreta occasione per potenziare e ampliare le conoscenze dei militari dell'Aeronautica contribuendo anche a incrementare il numero totale di laureati a livello europeo. L'intesa firmata oggi è un ulteriore passo in avanti verso la concretizzazione di un proficuo rapporto di collaborazione con la Scuola Specialisti che da sempre affianca l'Ateneo in numerose attività». «L'obiettivo - ha dichiarato il generale Frigerio - è quello di favorire l'integrazione dei reciproci percorsi formativi per valorizzare le competenze tecniche dei nostri frequentatori attraverso la collaborazione diretta della Scuola Specialisti A.M. con il Dipartimento di Ingegneria dell'Università».