Università Parthenope e Marina Militare, patto per tirocini di formazione e orientamento curriculare

È stata siglata oggi una convenzione con il comando logistico della Marina Militare per tirocini di formazione e orientamento curriculare rivolti a tutti gli studenti dell’Università Parthenope.



Hanno firmato l’accordo il rettore Alberto Carotenuto e il comandante logistico della Marina Militare, ammiraglio di Squadra Eduardo Serra.



Il comando logistico assicura il supporto a tutte le navi della marina militare e, attraverso la convenzione, intende creare l’opportunità di conoscere una eccellenza sul territorio. Da sempre Napoli è città di grande cultura marinara e l’Università Parthenope, nata un secolo fa come Istituto Navale, oggi intende continuare a rinforzare la sua tradizione marittima.



La convenzione consentirà ai ragazzi interessati di svolgere, per i periodi del tirocinio, alcuni compiti previsti all’interno del comando logistico ed attinenti ai loro profili formativi, le attività spaziano dall’informatica all’ingegneria logistica, alle scienze nautiche ed alle attività economico-legali. A valle del tirocinio gli studenti interessati potranno valutare la possibilità di sviluppare tesi di laurea con argomenti di comune interesse (ad esempio attinenti al settore marittimo ed ambientale).



La convenzione potrebbe avere un seguito con lo sviluppo di ulteriori attività congiunte, come ad esempio l’attivazione di un master di logistica navale a beneficio di tutto il cluster marittimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA