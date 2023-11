Papa Francesco cancella il viaggio a Dubai, i medici lo hanno sconsigliato per la sua salute

Fino a stamattina il Papa era convinto di poter partire per Dubai. Ne aveva parlato anche ieri al presidente del Paraguay ricevuto in udienza a Santa Marta. La Cop 28 sul clima che si aprirà sabato negli Emirati era la meta del viaggio tanto sperato, una missione fortemente voluta per rafforzare l'Onu e gli accordi di Parigi. Nel pomeriggio però la visita dei medici pur registrando miglioramenti, è stata decisiva. Gli è stato consigliato di non muoversi. L'infezione ai polmoni necessita di cure, tempi lunghi, riposo e soprattutto zero sforzi. Di conseguenza un viaggio del genere, di tre giorni appena ma con otto ore di volo e tanto stress, sarebbe stato negativo per la sua salute. A malincuore Francesco ha rinunciato e stasera l'annuncio è stato fatto dalla sala stampa vaticana.

Papa Francesco è di nuovo influenzato: tac al Gemelli per escludere complicazioni polmonari. Ecco come sta

«Pur essendo migliorato il quadro clinico generale del Santo Padre relativamente allo stato influenzale e all’infiammazione delle vie respiratorie - ha fatto sapere il direttore Matteo Bruni - i medici hanno chiesto al Papa di non effettuare il viaggio previsto per i prossimi giorni a Dubai. Papa Francesco ha accolto con grande rammarico la richiesta dei medici e il viaggio è dunque annullato».

Il Vaticano fa sapere, inoltre, che il Papa da Santa Marta seguirà la conferenza: «Permane la volontà del Papa e della Santa Sede di essere parte delle discussioni in atto nei prossimi giorni, saranno definite appena possibile le modalità con cui questa si potrà concretizzare».

Nella giornata odierna Francesco ha ricevuto sia i vescovi spagnoli per una riflessione comune sul futuro dei seminari in Spagna e successivamente un gruppo di sopravvissuti agli abusi in Francia.

Domani mattina l'udienza generale è confermata: si farà nell'Aula Paolo VI, al chiuso, al fine di evitare che possa prendere colpi di freddo.