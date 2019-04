Papa Francesco: «Mi aspetto che tutti condannino l'attentato in Sri Lanka»

Lunedì 22 Aprile 2019, 12:47 - Ultimo aggiornamento: 22-04-2019 13:01

Preghiere a San Pietro per la mattanza di cristiani in Sri Lanka. «Vorrei esprimere nuovamente la mia fraterna vicinanza al popolo dello Sri Lanka. Sono molto vicino al cardinale Malcolm Ranjith Patabendige e a tutta la Chiesa di Colombo. Prego per le numerosissime vittime» e invito a «non esitare a dare tutto l'aiuto necessario. Auspico altrettanto che tutti condannino questi atti terroristici disumani e mai giustificabili» ha detto il Papa al Regina Coeli del giorno di Pasquetta.