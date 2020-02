Vaticano, minaccia terroristica elevata: «Rinforzata la protezione al Papa e a San Pietro»

Non cala la tensione per la minaccia terroristica. Dopo gli ultimi attacchi avvenuti in diversi paesi europei, tornano al centro dell'attenzione di intelligence e forze dell'ordine, il Vaticano e lo stesso Papa Bergoglio. Il ministero dell'Interno ha deciso di rafforzare la presenza del personale di Polizia a San Pietro proprio per i rischi da terrorismo.L'Ispettorato di sicurezza Vaticano ha comunicato - è scritto nella circolare -