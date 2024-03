Bonus psicologo 2024 fino a 1.500 euro: domande dal 18 marzo. Requisiti e come richiederlo, la circolare Inps: ecco a chi spetta

Bonus psicologo 2024, ecco la circolare Inps. La domanda per l’anno 2023, spiega l’istituto di previdenza, potrà essere presentata a decorrere dal 18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024. Il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, è stato reso strutturale innalzando l’importo massimo a 1.500 euro per persona e regolando l’erogazione in base all’Isee del richiedente. Con la circolare Inps del 15 febbraio 2024, n. 34 l’Istituto ha fornito le indicazioni operative per individuare i destinatari del contributo e le modalità di presentazione delle relative domande e di erogazione.