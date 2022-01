Omicron, i posti letto in terapia intensiva salgono in 6 regioni italiane e accelerano i ricoveri

Un'Italia sempre più arancione a giudicare da stanno rapidamente riempiendo i reparti ospedalieri per curare i pazienti che contraggono il Covid-19.

I posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti con Covid-19 restano al 15% a livello nazionale ma crescono in 6 regioni: Abruzzo (arrivando al 13%), Basilicata (4%), Lombardia (15%), PA di Bolzano (19%), Piemonte (19%) e in Valle d'Aosta (con un +3% arrivano al 12%). Stabile oltre la soglia del 10% in Calabria (15%), Emilia Romagna (15%), Lazio (17%), Liguria (21%), Marche (21%), PA di Trento (24%), Sicilia (13%), Toscana (15%), Umbria (12%), Veneto (19%). In calo in Campania (8%), Friuli (16%). È quanto emerge dal monitoraggio dell'Agenas, che confronta i dati del 4 gennaio con quelli del giorno precedente.

APPROFONDIMENTI LA MAPPA Zona arancione in Liguria da lunedì. A rischio anche Marche,... LA SCUOLA Scuola, si alza la soglia per finire in Dad: ecco le regole. Scontro... L’EMERGENZA Medici di famiglia, è allarme: «Per la burocrazia Covid...

Anche il numero dei ricoveri ospedalieri si alza di 1% e passa a un'occupazione del 20%, con casi di regioni che stanno raggiungendo soglie da zona rossa. Un esmpio su tutti: la Valle d'Aosta ha i reparti occupati al 47% (+2 nelle rispetto al giorno precedente). E la Calabria al 32% (+1%).

Al pari della variante Delta che era penetrata nell'area Nordest del Paese, ad oggi sembra il Nordovest la zona italiana che registra il maggior numero di contagi, dovuto con molta probabilità dalla variante Omicron.

Podcast > Omicron non è un raffreddore