Alì Agca: «Errore di Papa Francesco chiamare Pignatone in Vaticano, lui archiviò il caso Orlandi»

Giovedì 10 Ottobre 2019, 11:49 - Ultimo aggiornamento: 10-10-2019 11:54

Città del Vaticano - L'insinuazione è pesante. «La nomina dell'ex procuratore capo di Roma dottor Giuseppe Pignatone a presidente del tribunale vaticano e' un grave errore commesso da. Poiche' il dottorha archiviato il casoal tribunale di Roma». L'attentatore di Giovanni Paolo II, Mehmet, in una dichiarazione inviata all'Ansa, torna a parlare del caso della ragazzina scomparsa nel nulla in Vaticano nel 1983, figlia di un messo del Vaticano, e mai più ritrovata. Acga che fu graziato dal Presidente della Repubblica Ciampi di fatto chiede le dimissioni di Pignatone.«Adesso Giuseppe Pignatone deve dimettersi dalla sua posizione di presidente del tribunale vaticano per non sporcare la sua coscienza pulita, per non sporcare la sua lotta onesta contro la criminalita'», spiega Agca. «Emanuela Orlandi fu rapita soltanto per ottenere la mia liberazione - aggiunge l'ex 'lupo grigio' -. Il Papa Francesco deve rivelare tutta la verita' su Emanuela che sta nelle sue mani».«Questa verita' collegata al Mistero di Fatima non e' piu' grave e piu' dannosa per il vaticano dei dati di fatto piu' orribili come i crimini diabolici del cardinale George Pell numero tre del vaticano e del cardinale Theodore McCarrick», conclude Agca.