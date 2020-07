Vaticano, sfratto in vista per l'ex comandante dei gendarmi Giani: dovrà lasciare l'appartamento ad agosto

Città del Vaticano - Papa Francesco ha già fissato la data. Sfratto di casa in vista per l'ex comandante dei gendarmi, Domenico Giani. Entro i primi di agosto dovrebbe lasciare l'appartamento situato vicino a San'Anna, in territorio vaticano, nel quale ha sempre abitato con la famiglia. Una misura che, spiegano in Vaticano, rientra nella nuova linea del pontefice di rigore e coerenza.

Giani era stato liquidato a seguito dell'inchiesta sul famoso immobile a Londra, per avere fatto diffondere le foto segnaletiche dei cinque funzionari vaticani sospesi dalle funzioni e, solo in seguito anche licenziati. L'unico dipendente che ha mantenuto l'incarico, anche se spostato in un altro dicastero, è la funzionaria Caterina Sansone.

Dopo le dimissioni, ad ottobre, il Papa aveva insignito Giani di una onorificenza e lo era anche andato a trovare casa per un saluto formale alla famiglia. Un atto di rispetto. Ora per Giani si tratta di lasciare anche l'appartamento e, secondo il tam tam interno, dovrebbe essergli tolta la cittadinanza vaticana come è accaduto anche per i funzionari licenziati.

