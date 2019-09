Pedofilia: stuprato nel confessionale a 9 anni, un milione di dollari a vittima di un prete in Australia

Stuprato a 9 anni in un confessionale: 37 anni dopo riceverà dalla Chiesa cattolica in Australia un risarcimento di oltre un milione di dollari (620 mila euro) che ha accettato responsabilità legale per gli abusi sessuali subiti nel 1982 da un ragazzino da parte del notorio prete Gerald Ridsdale , che si macchiò di abusi di pedofilia lungo un arco di 30 anni. L'accordo, il cui costo per la Chiesa potrà raggiungere i 3 milioni di dollari includendo le spese legali, è stato annunciato ieri dai legali della vittima dopo averlo raggiunto con i legali della Chiesa australiana.Ridsdale è in carcere dal 1994 dopo aver ammesso di aver aggredito sessualmente 65 minori dei due sessi negli anni 1960, '70 e '80, anche se si ritiene che il vero numero di vittime sia nell'ordine delle centinaia. L'accordo crea un cruciale precedente e potrà dare il via a centinaia di altre cause di risarcimento per altre vittime, se potranno provare che alti prelati erano a conoscenza di abusi commessi da preti pedofili.