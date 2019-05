Mercoledì 22 Maggio 2019, 07:00

Online la rassegna quindicinale di tutti i concorsi banditi dalla pubblica amministrazione, enti e società controllate, partecipate o finanziate da risorse pubbliche, e nello specifico tutti i posti di lavoro, anche in termini di mobilità, messi a concorso da parte di tutti gli enti pubblici dell'area campana.Il servizio è il frutto della collaborazione tra Il Mattino e la Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana.In questo numero si evidenziano, tra le altre, le opportunità messe a bando dal Comando Generale della Guardia di Finanza per 965 allievi finanzieri, dal Ministero della Difesa per la figura di pilota, di atleta e orchestrale, dal Ministero dell’Interno per 19 posti di commissario tecnico psicologo nel ruolo dei funzionari tecnici della Polizia di Stato. Inoltre sono messi a concorso dai vari Enti centrali diversi posti da ricercatore, all’Agenzia Spaziale Italiana, all’Istituto Superiore della Sanità, e all’Istituto Nazionale delle Ricerche.MINISTERO DELLA DIFESARETTIFICAMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOMINISTERO DELLA DIFESACONCORSO (scad. 13 giugno 2019)MINISTERO DELLA DIFESACONCORSO (scad. 3 giugno 2019)MINISTERO DELLA DIFESACONCORSO (scad. 9 giugno 2019)MINISTERO DELLA SALUTECONCORSO (scad. 9 giugno 2019)MINISTERO DELLA SALUTECONCORSO (scad. 9 giugno 2019)MINISTERO DELLA SALUTECONCORSO (scad. 9 giugno 2019)MINISTERO DELLA SALUTECONCORSO (scad. 9 giugno 2019)ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀCONCORSO (scad. 6 giugno 2019)ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀGRADUATORIAISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀGRADUATORIAMINISTERO DELLA DIFESARETTIFICAMINISTERO DELLA DIFESACONCORSO (scad. 6 luglio 2019)MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOMINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCACONCORSO (scad. 6 giugno 2019)MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCACONCORSO (scad. 6 giugno 2019)MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCACONCORSO (scad. 6 giugno 2019)MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCACONCORSO (scad. 6 giugno 2019)ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀAVVISOISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀGRADUATORIAMINISTERO DELLA DIFESAAVVISOMINISTERO DELLA DIFESAAVVISOMINISTERO DELLA DIFESAGRADUATORIAMINISTERO DELL'INTERNOCONCORSO (scad. 2 giugno 2019)COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERIRETTIFICAISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀCONCORSO (scad. 30 maggio 2019)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIRETTIFICACOMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZACONCORSO (scad. 27 maggio 2019)CONSIGLIO DI STATOCONCORSO (scad. 26 maggio 2019)MINISTERO DELLA GIUSTIZIACONCORSO (scad. 10 giugno 2019)MINISTERO DELLA SALUTECONCORSO (scad. 23 maggio 2019)MINISTERO DELLA DIFESARETTIFICAMINISTERO DELLA DIFESAGRADUATORIACONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI BIOCHIMICA DELLE PROTEINE DI NAPOLICONCORSO (scad. 29 maggio 2019)CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI BIOSCIENZE E BIORISORSE DI BARICONCORSO (scad. 13 giugno 2019)STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLIGRADUATORIACONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHECONCORSO (scad. 10 giugno 2019)AGENZIA SPAZIALE ITALIANACONCORSO (scad. 6 giugno 2019)CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI CALCOLO E RETI AD ALTE PRESTAZIONI – NAPOLICONCORSOCONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIACONCORSO (scad. 2 giugno 2019)STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLIGRADUATORIASTAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLIGRADUATORIAISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARECONCORSO (scad. 26 maggio 2019)CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHEAVVISOISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIACONCORSO (scad. 23 maggio 2019)ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIACONCORSO (scad. 23 maggio 2019)ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIACONCORSO (scad. 23 maggio 2019)ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIACONCORSO (scad. 23 maggio 2019)ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIACONCORSO (scad. 23 maggio 2019)ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIACONCORSO (scad. 23 maggio 2019)ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALECONCORSO (scad. 23 maggio 2019)CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHEAVVISOCONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHEAVVISOSTAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLIGRADUATORIASTAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLIGRADUATORIAUNIVERSITÀ TELEMATICA GIUSTINO FORTUNATO DI BENEVENTOCONCORSOUNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO IICONCORSO (scad. 13 giugno 2019)UNIVERSITÀ DI SALERNOCONCORSO (scad. 13 giugno 2019)UNIVERSITÀ DI SALERNOCONCORSO (scad. 13 giugno 2019)UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO IICONCORSO (scad. 9 giugno 2019)UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLICONCORSO (scad. 29 maggio 2019)UNIVERSITÀ «L' ORIENTALE» DI NAPOLICONCORSO (scad. 20 maggio 2019)UNIVERSITÀ TELEMATICA INTERNAZIONALE «UNINETTUNO»CONCORSO (scad. 6 giugno 2019)UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO IICONCORSO (scad. 2 giugno 2019)UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO IICONCORSO (scad. 2 giugno 2019)UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO IIAVVISO DI RETTIFICAUNIVERSITÀ DI SALERNORETTIFICACOMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDICONCORSO (scad. 16 giugno 2019)COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDICONCORSO (scad. 16 giugno 2019)COMUNE DI SARNOCONCORSO (scad. 16 giugno 2019)COMUNE DI ERCOLANORETTIFICACOMUNE DI ERCOLANORETTIFICACOMUNE DI ERCOLANORETTIFICACOMUNE DI ERCOLANORETTIFICACOMUNE DI ERCOLANORETTIFICACOMUNE DI PASTORANOCONCORSO (scad. 13 giugno 2019)COMUNE DI CICCIANOCONCORSO (scad. 9 giugno 2019)COMUNE DI CICCIANOCONCORSO (scad. 6 giugno 2019)COMUNE DI MARZANO DI NOLACONCORSO (scad. 6 giugno 2019)COMUNE DI MARZANO DI NOLACONCORSO (scad. 6 giugno 2019)COMUNE DI SANTA MARIA A VICOCONCORSO (scad. 6 giugno 2019)COMUNE DI SCAFATICONCORSO (scad. 6 giugno 2019)COMUNE DI POZZUOLICONCORSO (scad. 30 maggio 2019)COMUNE DI CORBARACONCORSO (scad. trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando)COMUNE DI FRATTAMAGGIORECONCORSO (scad. 23 maggio 2019)COMUNE DI MONTELLACONCORSO (scad. 23 maggio 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «SAN GIUSEPPE MOSCATI» DI AVELLINOCONCORSO (scad. 16 giugno 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «SAN GIUSEPPE MOSCATI» DI AVELLINOCONCORSO (scad. 16 giugno 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LUIGI VANVITELLI DI NAPOLICONCORSO (scad. 16 giugno 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECOCONCORSO (scad. 16 giugno 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECOCONCORSO (scad. 16 giugno 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECOCONCORSO (scad. 16 giugno 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO» DI CASERTACONCORSO (scad. 13 giugno 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTACONCORSO (scad. 13 giugno 2019)ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI - FONDAZIONE «G. PASCALE» DI NAPOLIRETTIFICAAZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI – NAPOLICONCORSO (scad. 6 giugno 2019)AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI – NAPOLICONCORSO (scad. 6 giugno 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINOCONCORSO (scad. 6 giugno 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «SAN GIUSEPPE MOSCATI» DI AVELLINOCONCORSO (scad. 2 giugno 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «SAN GIUSEPPE MOSCATI» DI AVELLINOCONCORSO (scad. 2 giugno 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «SAN GIUSEPPE MOSCATI» DI AVELLINOCONCORSO (scad. 2 giugno 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «SAN GIUSEPPE MOSCATI» DI AVELLINOCONCORSO (scad. 2 giugno 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «SAN GIUSEPPE MOSCATI» DI AVELLINOCONCORSO (scad. 2 giugno 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «SAN GIUSEPPE MOSCATI» DI AVELLINOCONCORSO (scad. 2 giugno 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECOCONCORSO (scad. 2 giugno 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO – NAPOLICONCORSO (scad. 30 maggio 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «A. CARDARELLI» DI NAPOLICONCORSO (scad. 26 maggio 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «A. CARDARELLI» DI NAPOLICONCORSO (scad. 26 maggio 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «A. CARDARELLI» DI NAPOLICONCORSO (scad. 26 maggio 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «A. CARDARELLI» DI NAPOLICONCORSO (scad. 26 maggio 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «A. CARDARELLI» DI NAPOLICONCORSO (scad. 26 maggio 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «A. CARDARELLI» DI NAPOLICONCORSO (scad. 26 maggio 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «A. CARDARELLI» DI NAPOLICONCORSO (scad. 26 maggio 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA «FEDERICO II» DI NAPOLICONCORSOAZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO – NAPOLICONCORSO (scad. 23 maggio 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO – NAPOLICONCORSO (scad. 23 maggio 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO – NAPOLICONCORSO (scad. 23 maggio 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO – NAPOLICONCORSO (scad. 23 maggio 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO – NAPOLICONCORSO (scad. 23 maggio 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO – NAPOLICONCORSO (scad. 23 maggio 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO – NAPOLICONCORSO (scad. 23 maggio 2019)COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONECONCORSO (scad. 9 giugno 2019)BANCA D'ITALIACONCORSO (scad. 24 maggio 2019)CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE DEI GIORNALISTINOMINAAGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLIRETTIFICA