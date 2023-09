Il suono del corno per richiamare le giovani generazioni al senso del rispetto e del sano vivere civile. La Rete delle Scuole Secondarie di Primo Grado della Campania con percorsi a indirizzo musicale e il Polo dei licei musicali e coreutici della Campania hanno condiviso la proposta dalla scuola capofila regionale, l’Istituto comprensivo Mario Vassalluzzo di Roccapiemonte, di iniziare l’anno scolastico sostituendo il suono della prima campanella con il suono del corno. Una iniziativa per ricordare e onorare il giovane musicista 24enne, Giovanni Battista Cutolo, ucciso a Napoli con un colpo di pistola il 31 agosto scorso. Giovanni Battista era un giovane talento della musica. E le scuole medie ad indirizzo musicale del salernitano, insieme ai licei musicali e coreutici, intendono onorare la sua memoria per lanciare un messaggio civico e di legalità a tutti gli studenti. «I nostri giovani hanno bisogno di modelli con valori sani e forti e di una sola parola, il rispetto - dichiara Anna De Simone, preside salernitana del comprensivo Vassalluzzo di Roccapiemonte - Una parola di cui i ragazzi non conoscono il significato. Il nostro compito è di accompagnarli con mano attraverso la comprensione del grande significato etico di questa parola. E le mani devono essere di tutta la società». La rete dei licei musicali della Campania, rappresentati dalla preside Elisabetta Barone del liceo Alfano I, delle scuole medie musicali regionali, presieduta dalla preside De Simone del Vassalluzzo, e delle scuole medie musicali della provincia, rappresentate da Vitalba Casadio, preside del comprensivo Monterisi di Salerno, aderiscono all’iniziativa in occasione del ritorno a scuola.

«Il nostro professore maestro Antonio Proto - annuncia Casadio, della Monterisi - con il supporto degli alunni della classe di corno francese dopo l’accoglienza delle classi prime nell’atrio dell’istituto suonerà il tema del secondo movimento della quinta sinfonia di Tchaikovsky, così come condiviso con la rete campana per ricordare ed onorare il giovane musicista Giovanni Battista Cutolo».