Marciapiedi requisiti da tavolini selvaggi, scatta la raffica di sanzioni ai gestori dei locali. Troppe difformità rispetto alle autorizzazioni rilasciate dal Comune emergono dai primi accertamenti effettuati dalla Polizia municipale, agli ordini del comandante Rosario Battipaglia, che sta passando al setaccio strade e percorsi pedonali del centro cittadino. I marciapiedi che vengono occupati da tavoli, sedie e pedane nelle adiacenze dei locali finiscono al centro di indagini mirate per il contrasto al dilagare delle occupazioni abusive di suolo pubblico. Già sanzionati ben 21 attività tra bar, pub e pizzerie del centro che presentavano sforamenti dei limiti di metratura e in alcuni casi la totale assenza di pagamenti della tassa annuale. L’obiettivo è quindi offrire l’immagine di una città a misura di pedone oltreché di turista. Troppi tavoli installati da bar e ristoranti sconfinerebbero i limiti di metratura imposti dal regolamento comunale procurando disagi che sono ormai sotto gli occhi di tutti. Quando il tavolino si mangia il marciapiedi, camminare diventa una impresa proibita. Il risultato è sempre lo stesso: la riduzione dello spazio pubblico dei marciapiedi che si traduce in ostacolo per la mamma con passeggino e in calvario per il disabile in carrozzella. Fin dove arriva il limite dell’intrattenimento? Fin quando è possibile installare tavoli e sedie a volontà? Il rischio è proprio di perdere di perdere di vista un diritto sacrosanto di passeggiare senza ostacoli, anche nelle adiacenze di un locale. Tra le strade dove si è registrata l’incidenza maggiore delle prime sanzioni troviamo via Roma, seguita da via Trieste, piazza Flavio Gioia e Largo Campo, dove i residenti lamentano da tempo l’impossibilità di fare ritorno a casa a causa della presenza di tavoli e sedie di pub e ristoranti davanti ai loro portoni.

LA DENUNCIA

«Ci sono zone della città che danno ormai fastidio perché offrono una immagine indecorosa – sbotta l’assessore alla sicurezza, Claudio Tringali – si sta assistendo ad una invasione di tavolini, con l’inevitabile impossibilità di fare una passeggiata tranquilla». E sussistono non solo questioni estetiche e di decoro urbana, ma anche di sicurezza, come denuncia Tringali. «Siamo arrivati al punto che le persone su via Roma devono camminare in mezzo alla strada per la mancanza di spazio – rincara Tringali – Abbiamo disposto controlli serrati. L’amministrazione farà la sua parte perché è inaccettabile quanto si sta registrando». Nei giorni scorsi in via Mercanti un camioncino, autorizzato a transitare in Ztl, è stato costretto a fare la gimcana tra tavolini e tendoni di pub e ristoranti. «E se ci fosse stato bisogno del transito di un mezzo di soccorso, a cosa avremmo assistito?», si domanda un noto commerciante del centro storico, ormai spazientito dalla presenza di tavoli selvaggi. Camminare liberamente sui marciapiedi interni a Salerno non è più scontato. In zona movida, a Largo Campo, e in via Masuccio, a stento possono rincasare i residenti e passeggiare i disabili in carrozzella. A piazza Portanova e sul Corso registriamo ovunque tavolini a perdita d’occhio. «C’è stato dalla Prefettura il via libera alla nostra richiesta di un presidio interforze con gazebo in Largo Abate Conforti – annuncia Tringali – diamo un punto di riferimento per turisti e residenti del centro storico. L’attività si deve dividere su due fronti, la sicurezza pubblica, nelle mani della questura, e la sicurezza urbana in mano alla polizia municipale, alle prese con fenomeni come le occupazioni selvagge di suolo pubblico».

Pronte a fioccare tante multe di 168 euro per tavolini sconfinanti. Capitolo organico . Al via le procedure per la predisposizione del bando di concorso per l’assunzione di 45 caschi bianchi part time.