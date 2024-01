Caivano, controlli di polizia, carabinieri e Guardia di Finanza nel Parco Verde: in campo 250 uomini

È in corso, dalle prime luci dell’alba, un controllo a tappeto della polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della guardia di finanza a Caivano.

L’area interessata è quella del Parco Verde e delle località limitrofe, dove circa 250 operatori sono impegnati nell’esecuzione di numerose perquisizioni e controlli. Un servizio strutturato e continuativo che vede coinvolti anche i reparti specializzati.

L’intera attività sarà controllata anche dall’alto da un elicottero, tutto a testimonianza della presenza dello Stato sul territorio.

In un primo parzialissimo bilancio sono 73 gli autoveicoli e 18 i motoveicoli controllati dalla polizia metropolitana di Napoli che ha identificato anche 106 persone.

In campo 25 agenti che hanno contestato 44 violazioni al Codice della Strada: 9 sospensioni di veicoli dalla circolazione, 16 sequestri di veicoli per mancanza di copertura assicurativa, sorpresi a circolare 4 veicoli già sequestrati per mancanza di copertura assicurativa che quindi sono stati immessi nella depositeria del custode acquirente per essere alienati.