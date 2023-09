Fatta la giunta, il sindaco di Eboli Mario Conte si trova ad affrontare le dure considerazioni dell’opposizione, rimasta per lo più in silenzio durante le fasi più concitate delle trattative. «Dopo una orrenda telenovela - afferma il Pd locale - Conte ha varato la sua seconda giunta. Senza uno straccio di motivazione vengono espulsi tre assessori. Non riuscendo ad ottenere (giustamente) le loro volontarie dimissioni e non avendo il coraggio di procedere alle revoche in quanto non si sapeva come motivarle, si sceglie di procedere con un fittizio ed artificioso azzeramento della giunta finalizzato solo a defenestrare chi doveva dar spazio al nuovo equilibrio di maggioranza.

Il riconoscimento del merito - proseguono i dem - soccombe di fronte ai ricatti e al perseguimento di interessi personali. Per ricercare, poi, quel nuovo equilibrio che mantenga attaccata la spina, si sceglie di far ricorso a politici provenienti dalle precedenti amministrazioni, chiudendo quindi definitivamente la retorica della discontinuità. Sull’altare di quel nuovo equilibrio, si sceglie un vicesindaco dalle mai nascoste simpatie leghiste, facendo virare ancora più a destra questa giunta. Tutto questo in un teatrino senza fine, compiuto sulla strada dal municipio a Santa Cecilia, in una processione continua tesa ad ottenere la benedizione dell’ex ministro delle aree urbane, vero burattinaio dell’attuale amministrazione. Il sindaco, ostaggio della sua maggioranza e della sua stessa ingombrante famiglia, esce da questa crisi peggio di come c’era entrato».

Rimarca la distanza dall’amministrazione Conte, il gruppo Eboli Responsabile rappresentato in consiglio da Damiano Capaccio. «L’epilogo della crisi di maggioranza ci spinge a lavorare con ancora più convinzione nella creazione di un’alternativa politica sana - afferma il coordinamento di Capaccio - Liquidare una situazione che ha tenuto sotto scacco Eboli per così tanto tempo con un comunicato stampa è il tentativo di dissimulare una palese debolezza di fondo. Non ammettere mai una responsabilità, un problema, un imprevisto, non fa altro che evidenziare come il sindaco Conte e la sua maggioranza siano lontani dalla realtà. Eboli Responsabile ha sempre cercato di agire nell’interesse dei cittadini, non partecipando ai giochi di forza della maggioranza.

Il nostro giudizio sugli atti di indirizzo politico di questa maggioranza è negativo. Siamo preoccupati, inoltre, per la probabile virata a destra dell’attuale compagine di governo della città, stante la nomina del nuovo vicesindaco».