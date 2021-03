Accoltella il marito, denunciata dai carabinieri

Una giovane donna ha accoltelleto il marito al culmine di una lite ed è stata denunciata dai carabinieri. L'episodio è accaduto a Battipaglia e il ferito, colpito con un coltello ad una gamba, è stato soccorso dai carabinieri e accompagnato in ospedale dove gli è stata medicata la ferita ed è stato giudicato guaribile in pochi giorni. Il coltello utilizzato dalla signora per colpire il marito è stato sequestrato dagli investigatori che sono a lavoro per appurare i motivi della lite culminata con l'accoltellamento.

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, accoltella il datore di lavoro dopo la lite: arrestato egiziano... SVISTA FATALE Accoltella il marito dopo aver visto la foto con l'amante, ma in... PORDENONE Entra a casa della ex e accoltella il nuovo compagno: l'uomo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA