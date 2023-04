Zampognari fuori stagione suonano tra i turisti a pochi giorni dalla Pasqua

Insolita sortita questa mattina in Costiera Amalfitana per un gruppo di zampognari che hanno attirato con le tipiche melodie della ciaramella l'attenzione di turisti e cittadini.

Provenienti dalla provincia di Potenza, gli zampognari fuori stagione hanno attraversato le vie del centro suonando in negozi e alberghi dove sono stati accolti e in qualche caso rifocillati. Propri come accade nei giorni prima del Ntale.

Mai fino ad ora in zona si erano visto nei giorni antecedenti la Pasqua anche se la loro presenza ben si legava al clima rigido insolito per questo periodo di primavera.

Sui social sono stato diversi i video pubblicati dagli utenti che hanno scatenato i commenti degli increduli frequentatori della piazza mediatica molto dei quali hanno creduto a un ritardato pagamento pesce d'aprile.