Castellabate, via libera alla realizzazione di un piccolo approdo portuale a Punta dell'Inferno

La giunta di Castellabate ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un piccolo approdo portuale nella località Punta dell’Inferno. Inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche 2023-2025, rientrante nelle proposte progettuali finanziabili mediante fondo per la progettazione territoriale interventi di rigenerazione urbana, sociale, energetica, turistica e ambientale.

L'iniziativa riguarda la zona litorale di Santa Maria, con l'obiettivo di renderla fruibile via mare, grazie a un approdo che consentirà a tanti turisti di raggiungere Castellabate. «Un altro importante passo è stato mosso nel percorso di riqualificazione del nostro territorio. L’obiettivo è quello di dargli sempre più valore, curandone e migliorandone ogni piccolo scorcio e angolo più caratteristico, oltre che a rendere servizi sempre più di eccellenza per poter lanciare Castellabate come meta turistica verso mercati nazionali ed internazionali», afferma il sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

«Un progetto importante e prezioso che contribuirà a rendere Castellabate sempre più vivibile per la cittadinanza e meta sempre più richiesta a livello turistico dai tanti estimatori delle nostre bellezze naturali e inestimabili che decidono di trascorrere qui le loro vacanze», sostiene l’assessore all'Ambiente, Nicoletta Guariglia. «Gettiamo oggi le basi per poter realizzare questo importante approdo nella frazione marinara. Dotare un territorio di diversi sbocchi via mare significa puntare al suo sviluppo economico, sociale, commerciale e turistico», aggiunge l’assessore al Mare e al Porto, Antonio Florio.